O príncipe George, filho de William e Kate, de apenas 12 anos, vai enfrentar uma grande mudança na sua vida académica.

Segundo o jornal britânico Daily Express, o jovem esta "nervoso" com esta realidade que acontecerá brevemente.

George frequenta a instituição de ensino Lambrook School, que se situa perto do Palácio de Windsor, porém, o próximo ano letivo será o último nesta escola que é também onde andam os seus irmãos: Charlotte, de dez anos e Louis, de sete anos.

A propósito desta mudança, a especialista real Jennie Bond, revelou à publicação que isto tudo pode estar a afetar o filho mais velho de Kate.

"Este último ano na Lambrook School com os seus irmãos será mais um marco na sua vida. Tenho a certeza que ele ficará nervoso com a grande mudança que está por vir mas espero que alguns dos seus amigos da escola façam a mudança com ele, seja para onde for", revelou Bond.

Ainda não é conhecida a próxima escola que George irá frequentar mas acredita-se que irá para o Eton College, seguindo os passos do pai, o príncipe William, e do tio, o príncipe Harry.

Esta escola foi frequentada por personalidades muito conhecidas como Eddie Redmayne, George Orwell e Boris Johnson e fica também próxima da atual residência de William e Kate em Windsor, a Adelaide Cottage, uma propriedade histórica.