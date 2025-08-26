O príncipe George, filho de William e Kate, de apenas 12 anos, vai enfrentar uma grande mudança na sua vida académica.
Segundo o jornal britânico Daily Express, o jovem esta "nervoso" com esta realidade que acontecerá brevemente.
George frequenta a instituição de ensino Lambrook School, que se situa perto do Palácio de Windsor, porém, o próximo ano letivo será o último nesta escola que é também onde andam os seus irmãos: Charlotte, de dez anos e Louis, de sete anos.
A propósito desta mudança, a especialista real Jennie Bond, revelou à publicação que isto tudo pode estar a afetar o filho mais velho de Kate.
"Este último ano na Lambrook School com os seus irmãos será mais um marco na sua vida. Tenho a certeza que ele ficará nervoso com a grande mudança que está por vir mas espero que alguns dos seus amigos da escola façam a mudança com ele, seja para onde for", revelou Bond.
Ainda não é conhecida a próxima escola que George irá frequentar mas acredita-se que irá para o Eton College, seguindo os passos do pai, o príncipe William, e do tio, o príncipe Harry.
Esta escola foi frequentada por personalidades muito conhecidas como Eddie Redmayne, George Orwell e Boris Johnson e fica também próxima da atual residência de William e Kate em Windsor, a Adelaide Cottage, uma propriedade histórica.
Porém, recorde-se, os príncipes de Gales estão a preparar uma mudança. A família irá viver futuramente para uma nova casa em Forest Lodge - também em Windsor - uma residência com maiores dimensões que a atual.
"Os príncipes de Gales vão mudar de casa este ano", podia ler-se no comunicado que o Palácio de Kensington fez a anunciar a novidade. Para tal já estão a ser feitas obras, um custo suportado por Carlos III.
