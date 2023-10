Tem sete meses e já inaugurou a sua 'agenda oficial'. O príncipe François do Luxemburgo, filho mais novo dos grão-duques Guilherme e Stéphanie, esteve com os pais numa visita a uma residência sénior na localidade de Neudorf.

O pequeno príncipe, que não contou com a presença do irmão mais velho, o príncipe Charles, de três anos, fez as delícias dos mais velhos e mostrou-se muito sorridente, tendo passado a maior parte do tempo ao colo da mãe.

A Casa Grã-Ducal registou o momento com a partilha de um conjunto de fotografias deste dia especial nas redes sociais.

"O casal herdeiro retomou as visitas aos idosos, acompanhado pela primeira vez pelo príncipe François. Esta terça-feira, foram com o ministro Max Hahn, também pela primeira vez, à estrutura de alojamento 'Elysis', em Neudorf, que tem a particularidade de oferecer aos seus residentes arteterapia e musicoterapia. Suas Altezas Reais saudaram esta iniciativa estimulante, que obteve grande sucesso entre os participantes", pode ler-se na legenda das fotografias.