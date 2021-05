O príncipe Filipe, que morreu no dia 9 de abril, aos 99 anos, terá deixado uma quantia de dinheiro a três dos seus empregados, noticia a imprensa internacional.

O duque de Edimburgo terá deixado a maior parte do seu património - avaliado em 34 milhões de euros - à mulher, a rainha Isabel II. Contudo, mostrou o seu lado mais generoso com funcionários que lhe eram próximos.

"Ao contrário de outros membros da realeza, o príncipe Filipe terá sido generoso com três dos homens que tomaram conta dele", revelou uma fonte ao jornal britânico The Sun.

"Isto incluí o seu secretário pessoal, Brigadier Archie Miller Bakewell, o seu pajem, William Henderson, e o seu empregado particular, Stephen Niedojadlo", acrescenta.

Note-se que os três homens estiveram presentes na procissão que foi feita no funeral do duque, sendo que William e Stephen estiveram regularmente ao lado do príncipe em Wood Farm em Sandringham Estate, onde Filipe passou a maior parte do seu tempo.

É ainda revelado que os quatro filhos do duque - a princesa Ana, o príncipe Carlos, o príncipe André e o príncipe Eduardo - podem "tirar o que quiserem" da coleção de livros do pai, que conta com mais de 13 mil exemplares.

