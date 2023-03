O príncipe Eduardo, irmão do rei Carlos III, segue uma regra: nunca dar apertos de mãos aos súbditos quando sai em compromissos oficiais. A regra, conforme destaca a imprensa britânica, tem um motivo que a justifica.

Eduardo não cumprimenta as pessoas desta forma porque quer aproveitar ao máximo o tempo que tem de contacto com o público. Se desse apertos de mão, então não conseguiria falar com toda a gente que o espera na rua.

"Tenho tentado evitar isso, se o fizer só uma vez, então tenho de o fazer com toda a gente", justificou o filho mais novo da rainha Isabel II numa ocasião anterior quando questionado acerca do assunto.

Eduardo, que hoje completa 59 anos de vida, recebeu um novo título real que pertencia ao pai, Filipe. A partir de agora, este será conhecido como duque de Edimburgo.

