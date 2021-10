O príncipe Carlos e o filho, o príncipe William, partilham um interesse por uma causa: a proteção do ambiente. Segundo a revista People, este é um gosto que pretendem passar à próxima geração, neste caso, o príncipe George.

Num novo documentário - 'COP26: In Your Hands', o príncipe de Gales partilha os seus receios em relação ao futuro do neto.

"Sou velho o suficiente para ter um neto. Como vocês, ele está a aprender a forma como as alterações climáticas estão a causar tempestades e inundações, secas, incêndios e a escassez de alimentos que vemos à volta do mundo", revelou.

"Quanto tinha a idade do George, as pessoas não faziam ideia dos danos que estavam a provocar. Quando era adolescente, comecei a ver que se não parássemos de poluir o planeta, iríamos enfrentar um futuro muito perigoso", sublinha o príncipe, de 72 anos.

"É por isso que passei tanto tempo da minha vida a tentar alertar para agirmos de maneira a que natureza evolua, não sofra", refere. "O vosso futuro depende do futuro do planeta", completa.

O documentário será lançado na conferência COP26 U.N. Climate Change Conference, que acontecerá de 31 de outubro a 12 de novembro.

