Após a despedida do pai, o príncipe Filipe, que aconteceu no passado sábado, dia 17 de abril, durante o seu funeral, que aconteceu no Castelo de Windsor, Inglaterra, eis que o príncipe Carlos decidiu viajar para fora do país.

Segundo a imprensa internacional, o sucessor ao trono britânico decidiu ir para o país de Gales de maneira a fazer o luto do progenitor em privado e a refletir sobre o futuro da família real.

Acredita-se que o príncipe, de 72 anos, se tenha dirigido para sua casa de campo em Brecon Beacons logo no dia a seguir à cerimónia fúnebre.

Ainda segundo o Daily Telegraph, Carlos já teve vários debates com o filho mais velho, o príncipe William, acerca do futuro da monarquia e sobre os membros da família que deverão continuar a trabalhar para a realeza.

Neste sentido, espera-se que o príncipe Eduardo - o filho mais novo da rainha Isabel II -, e a mulher, Sofia, confessa de Wessex, passem a ter mais responsabilidades depois do afastamento de Harry e Meghan Markle da realeza.

