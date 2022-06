Avô e neta estiveram juntos pela primeira vez durante a visita do casal ao Reino Unido, no âmbito das celebrações do Jubileu de Platina.

Há novos detalhes sobre o encontro em que o príncipe Carlos conheceu pela primeira vez a neta mais nova, Lilibet Diana, de um ano, filha de Harry e Meghan Markle. A reunião família aconteceu durante a visita dos duques de Sussex ao Reino Unido no âmbito das celebração do Jubileu de Platina da rainha Isabel II. "Foi uma visita fantástica. O príncipe ficou encantado ao ver o neto e conhecer a neta pela primeira vez", contou uma fonte próxima da realeza em decolações à revista People. "O príncipe e a duquesa [da Cornualha] ficaram absolutamente emocionados ao vê-los", referiu ainda, reforçando que o encontro serviu igualmente para que Carlos tivesse oportunidade de voltar a ver o pequeno Archie, de três anos, com quem não estava desde que Harry e Meghan se mudaram para os Estados Unidos da América. "Foi muito especial para o príncipe passar algum tempo com eles. Ele não conhecia a Lilibet, sua neta, e conhecê-la pela primeira vez foi muito emocionante - foi uma coisa maravilhosa", cita, por fim, a publicação. Leia Também: Irritado, príncipe William confronta fotógrafo que o perseguiu Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram