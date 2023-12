Na última noite, a família real dinamarquesa reuniu-se no Palácio de Marselisborg, na cidade de Aarhus, onde celebraram juntos o Natal.

Depois de passarem alguns dias primeiro na Austrália, onde reside a família da mãe, e depois na Nova Zelândia, as filhas dos príncipes herdeiros Frederico e Mary - as princesas Isabella, de 16 anos, e Josephine, de 12 -, encarregaram-se de ultimar os preparativos para este Natal.

Entre sorrisos e gestos de cumplicidade, as duas irmãs foram verdadeiras 'ajudantes do Pai Natal' e embrulharam alguns presentes, decorando os pacotes com laços e escrevendo uma nota pessoal em cada uma delas.

Veja as imagens deste momento cúmplice entre as irmãs no vídeo abaixo.

De recordar que além das duas jovens, os príncipes herdeiros têm ainda dois filhos rapazes, o príncipe Christian, de 18 anos, e o príncipe Vincent, que é irmão gémeo de Josephine.

