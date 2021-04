No passado dia 26 de março, a família real da Suécia aumentou com o nascimento do terceiro filho da princesa Sofia e do príncipe Carl Philip.

O pequeno Julian está a fazer as delícias de todos, em especial dos irmãos, como se pode ver em novas imagens oficiais. Os príncipes Alexander, de quatro anos, e Gabriel, de três, aparecem em carinhosos momentos junto do recém-nascido.

"A vida deu-me não apenas um, mas quatro lindos príncipes. Um sincero agradecimento da nossa parte por todas as calorosas felicitações que recebemos pelo nascimento do Julian", escreveu Sofia na legenda da publicação.

