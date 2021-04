Os admiradores da princesa Martha Louise estão agora mais perto de entrar no 'mundo encantado' de uma das figuras mais ímpares da família real da Noruega.

Estreou recentemente na televisão norueguesa a série documental 'Martha', que desvenda o lado mais pessoal da princesa que decidiu afastar-se dos deveres reais 2002. A decisão em viver afastada dos holofotes, o casamento com Ari Behn e a morte deste, em 2019, a maternidade e a mais recente relação com o xamã Durek Verret são alguns dos temas abordados no programa.

"Sou uma pessoa pública e a imprensa escreve muito sobre mim. Esta série é uma oportunidade para mostrar a minha vida de uma maneira nova e diferente", afirmou, cita a revista Hola.

