A princesa Leonor de Espanha está prestes a começar a primeira grande etapa da sua formação enquanto futura Chefe de Estado.

É já dentro de uma semana, a 17 de agosto, que a filha mais velha dos reis Felipe VI e Letizia inicia a sua formação castrense.

A princesa das Astúrias receberá o seu primeiro ano de formação na Academia Militar do Exército, em Saragoça.

Dentro de um ano frequentará a escola naval e posteriormente terminará os seus estudos na Academia Aérea Geral, ou seja, tal como aconteceu com o seu pai, Leonor terá formação nos três Exércitos (terra, água e ar).

Desde a infância que os reis de Espanha se têm esforçado para que as duas filhas tenham percursos académicos em tudo semelhantes. Nos últimos dois anos, a princesa Leonor esteve a estudar no UWC Atlantic College, no País de Gales, onde a irmã mais nova, a infanta Sofía, começará os seus estudos ainda este mês.

Espera-se que um herdeiro ao trono tenha formação militar, pelo que Leonor irá agora começar esse percurso. No entanto, a Casa Real ainda não revelou se o soberano pretende que a infanta venha também a ter algum tipo de formação castrense.

