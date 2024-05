O palácio confirmou esta semana que Kate Middleton irá faltar ao Trooping the Coulour, parada militar cujo objetivo é celebrar oficialmente o aniversário do soberano britânico.

Não ficando indiferente à ausência da princesa de Gales, as Irish Guards dirigiram-lhe uma mensagem.

"Desejamos à Coronel das Irish Guards as melhoras. Uma vez mais, as Irish Guards estão profundamente orgulhosas da Coronel e querem dar um espetáculo especial este ano", afirmou o Tenente Coronel James Shaw, que faz parte da secção do exército britânico que organiza o Trooping the Colour em declarações à GB News.

Recorde-se que a princesa Kate é Coronel honorária das Irish Guards e teria como função inspecionar os membros antes do desfile.

