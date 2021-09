A princesa Ingrid da Noruega, de 17 anos, aproveitou a pausa letiva de verão para trabalhar num restaurante italiano em Oslo.

A notícia, avançada pela revista Se og Hör, talvez cause estranheza, mas é pura realidade. Este verão, em vez de aproveitar as férias para descansar, a filha mais velha de Haakon e Mette-Marit trabalhou em part-time no restaurante Skur 33.

A imprensa internacional, nomeadamente a Vanitatis, nota que Ingrid desempenhou funções como lavar a loiça e levantar as mesas.

Apesar de não ser comum ver membros da realeza a trabalhar no ramo da restauração, Ingrid não é uma estreia. O ano passado, também a princesa Amalia da Holanda trabalhou num bar.

