A princesa Eugenie partilhou uma fotografia mais pessoal, nunca vista, referente a um evento privado que aconteceu em junho, a propósito do Jubileu de Platina da rainha Isabel II.

Esta segunda-feira, 9 de agosto, de maneira a evidenciar o aniversário da irmã (a princesa Beatrice), Eugenie acabou por revelar uma imagem de um almoço durante do Trooping the Colour.

No retrato em questão as duas posam com Zara Tindall, sua prima.

Imagem dos bastidores do Jubileu de Platina© Instagram - Princesa Eugenie

