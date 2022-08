Como é que a princesa Diana iria reagir ao ver que os filhos estavam de costas viradas?

Segundo o antigo guarda-costas de Lady Di, Ken Wharfe, a princesa iria intervir de maneira a resolver as divergências entre o príncipe William e o príncipe Harry.

“O desejo dela era melhorar as coisas para as pessoas que precisavam”, referiu Ken em declarações à revista Hello!.

“Quanto à zanga entre o William e o Harry, quando dois irmãos discutem há normalmente um familiar próximo que dá um conselho e a Diana ocuparia esse papel. Ela entenderia os problemas e ajudaria os seus rapazes a resolvê-los, dando a Harry o conselho que procura agora”, reflete.

“Não dá dúvida que ela iria gostar da relação que eles têm com as esposas e adoraria passar tempo com os cinco netos”, nota ainda.

Recorde-se que este segurança dedicou 16 anos ao serviço da família real, trabalhando especificamente com Diana entre 1988 e 1993, durante os mais turbulentos anos do seu casamento com o príncipe Carlos.

