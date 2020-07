A princesa Beatrice já deu o nó com Edoardo Mapelli Mozzi. A cerimónia secreta aconteceu na manhã da passada sexta-feira, dia 17, na All Saints Chapel, em Windsor, e contou com a presença de apenas 20 convidados por causa da pandemia.

Dias após este momento especial, a irmã de Beatrice, a princesa Eugenie, recorreu ao Instagram para destacar o grande dia e partilhar uma carinhosa mensagem.

"Bea, não podia estar mais feliz", começou por escrever na legenda de algumas fotografias captadas durante o casamento.

"Que alegria e privilégio ver-te a ti, a minha linda irmã mais velha, a caminhar no corredor até ao querido Edo. Estou muito orgulhosa de ti e estou entusiasmada para te apoiar no próximo capítulo da tua vida. Vamos nos divertir muito juntos", acrescentou.

Veja a publicação na íntegra:

Recorde-se que o casamento de Beatrice estava inicialmente marcado para maio, mas teve de ser adiado por causa da pandemia.

