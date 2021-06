A princesa Eugenie já começou a passar ao filho o grande amor que tem pela natureza e por passeios ao ar livre. A propósito do Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado no passado dia 5 de junho, a princesa partilhou imagens nas redes sociais onde aparece com o filho, August Philip Hawke, que nasceu em fevereiro.

Eugenie, de 31 anos, surge a sorrir enquanto segura o bebé. "Obrigada mundo por nos dares um lugar tão bonito para viver", escreveu na legenda da publicação.

"De forma a marcar este dia, queria partilhar imagens dos últimos anos (e algumas mais recentes) que me relembram o quão maravilhoso o nosso ambiente é, e de como o devemos proteger", completou.

Eis a publicação.

