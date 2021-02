Está de parabéns esta terça-feira, dia 23, a princesa Estelle da Suécia, filha da princesa Victoria e do príncipe Daniel.

À semelhança dos anos anteriores, a casa real sueca assinalou o 9.º aniversário da menina com a divulgação de novos retratos oficiais: No primeiro, Estelle deu nas vistas a solo; no segundo, aparece na companhia do irmão, Óscar, de quatro anos, e do cão de estimação.

Veja abaixo como está crescida.

