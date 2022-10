Há um ano, a princesa Mako do Japão, filha do príncipe herdeiro Akishino, fez história ao decidir abandonar a realeza e seguir o seu coração, tendo-se casado com Kei Komuro, que conheceu na universidade e com quem namorou oito anos.

Os dois vivem atualmente em Nova Iorque e a verdade é que a sua vida vai ficando cada vez mais estabelecida.

Kei, que aguardava a realização dos exames para que pudesse entrar na ordem dos advogados, conseguiu superar a prova. "Desta vez fui aprovado. Sou membro da comunidade de advogados", referiu o jovem à imprensa japonesa.

Komuro licenciou-se em Direito na Universidade de Fordham e atualmente trabalha como assistente legal num escritório de advogados.

Mako, por seu turno, é funcionária no Metropolitan Museum no que diz respeito à arte asiática. A mesma está a preparar uma exposição de pinturas inspiradas na vida de um monge do século XIII que viajou pelo Japão de maneira a introduzir o budismo. Vale notar que a jovem estudou História da Arte na Universidade de Edimburgo e fez um mestrado no estudo de museus e galerias na Universidade de Leicester.

Recorde-se que o casal ficou noivo em 2017, contudo deram apenas o nó quatro anos depois, após uma série de polémicas que dividiram a opinião pública. O noivo da princesa, para além de te estado envolvido num escândalo financeiro familiar, também não tinha linhagem real e isso implicou que Mako tenha perdido o seu título ao casar-se com ele.

