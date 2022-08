Dois anos antes de perder a vida num trágico acidente de carro em Paris, a princesa Diana terá previsto a sua morte.

A revelação é feita na série documental ‘The Diana Investigations’, à qual o The Daily Beast teve acesso.

Em outubro de 1995, Diana pediu que fosse marcada um reunião com o seu conselheiro legal, Victor Mishcon, com o objetivo de partilhar com ele “algo que ia na sua cabeça”.

Mishcon tirou notas deste encontro no qual Lady Di terá referido que “fontes seguras” lhe disseram que “um acidente de carro teria sido planeado”. A princesa previu que “acabaria morta ou ferida com gravidade”.

Quando o acidente de facto ocorreu, Mishcon terá fornecido as notas que tirou na reunião às autoridades inglesas.

