A princesa Charlotte protagonizou um dos momentos de maior emoção no funeral da rainha, cujas cerimónias continuam a decorrer (agora em privado). A filha do príncipe William e de Kate Middleton não conteve as lágrimas ao ver o caixão da bisavó.

A menina, de sete anos, foi confortada pela mãe, conforme se pode ver pelas imagens presentes na galeria.

O príncipe George, irmão mais velho de Charlotte, também esteve presente na cerimónia.

