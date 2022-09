Apesar dos filhos mais velhos do príncipe William e Kate Middleton - príncipe George, de nove anos, e princesa Charlotte, de sete - terem marcado presença no funeral da rainha Isabel II, o mesmo não aconteceu com o mais novo, o príncipe Louis, de quatro anos.

De acordo com a People, tudo indica que a razão seja o facto de o menino ser jovem demais para participar nas cerimónias fúnebres.

Por sua vez, o príncipe Harry e Meghan Markle também não levaram ao funeral os filhos, Archie, de três anos, e Lilibet Diana, de um, e a razão é a mesma, por serem jovens demais.