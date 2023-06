A princesa Beatrice encantou com a escolha do look para a receção do casamento do príncipe herdeiro Hussein com Rajwa Al-Saif. O maior destaque foi mesmo a tiara, sendo uma peça antiga de família.

De acordo com o Page Six, a princesa, de 34 anos, estava com a tiara de diamantes que a mãe, Sarah Ferguson, usou no dia em que se casou com o príncipe André, em 1986.

A especialista em joias da realeza Lauren Kiehna, do The Court Jeweler, revelou que a referida tiara foi uma criação personalizada de Garrard para o casamento, tendo sido um presente dado a Sarah pela rainha Isabel II e pelo príncipe Filipe.

De recorda que Sarah e o príncipe André estiveram casados entre 1986 e 1996. Além da princesa Beatrice, ambos são ainda pais da princesa Eugenie.

