A princesa Beatrice e o marido, Edoardo Mapelli Mozzi, aproveitaram a manhã de segunda-feira para desfrutarem do primeiro passeio em público com a filha recém-nascida.

A princesa e o companheiro foram fotografados a empurrar a pequena Sienna Elizabeth no seu carrinho de bebé num parque perto da residência do casal, no Palácio de St. James, em Londres.

Beatrice surgiu com um visual descontraído e prático, roupa de treino, ténis e casaco acolchoado.

A acompanhar o casal é possível ver ainda duas jovens mulheres, ao que tudo indica amigas de ambos.

Sienna Elizabeth Mapelli Mozzi nasceu a 18 de setembro e é a primeira filha em comum ente a princesa e Edoardo Mapelli Mozzi.

