A princesa Beatrice falou abertamente sobre a dislexia que lhe foi diagnosticada. A neta da rainha Isabel II afirmou que pretende "mudar a narrativa" à volta deste problema, chegando-o mesmo a classificar como um "dom".

"Se ao partilhar a minha história conseguir ajudar alguém, quer tenha 11 ou sete anos e tenha recebido a notícia que tem o dom da dislexia, penso que tem uma oportunidade fantástica de partilhar algumas destas grandes aprendizagens", afirmou à revista Hello!.

Beatrice, de 33 anos, considera-se ainda uma "sortuda" porque "nem uma única pessoa à sua volta a fez sentir-se diminuída em nenhuma situação" quando foi diagnosticada.

"Sempre se tratou de seguir em frente, naquilo que poderia fazer. Nunca do que não conseguia fazer. E isso é algo que é mesmo, mesmo importante para mim. Acho muito inspirador falar todos os dias sobre isto. Porque se conseguires mudar apenas uma pequena ideia da cabeça de alguém, então fizeste algo incrível", nota ainda.

"Honestamente, o que me inspira para falar sobre a dislexia da forma como o faço é porque quero alterar a narrativa à volta do diagnóstico. Mesmo chamar isto de diagnóstico não é um serviço a algumas das mentes mais brilhantes que nós temos", continua.

Beatrice, que se prepara para ser mãe pela primeira vez, fruto do seu casamento Edoardo Mapelli Mozzi, também disléxico, garantiu que ela e o companheiro estão mais que preparados para passar todas as ferramentas ao filho caso este também tenha de lidar com o diagnóstico.

A dislexia é uma disfunção neurológica, que se manifesta ao nível da dificuldade de aprendizagem da leitura, em pessoas com inteligência normal ou acima da média. Quem sofre de dislexia apresenta um esforço acrescido para distinguir letras, formar palavras e compreender o seu significado.

