A princesa Beatrice foi mãe pela primeira vez no passado mês de setembro, sendo que a bebé é fruto do seu casamento com Edoardo Mapelli Mozzi.

Conforme destaca a revista Hello!, um admirador aproveitou a oportunidade para presentar a princesa com uma recordação muito especial.

O dono da The Little Cardi Shop partilhou uma fotografia e uma carta escrita por Beatrice à mão, onde esta agradece pelos casaquinhos de malha oferecidos à filha.

"Obrigada por ter enviado os cardigans mais incríveis para a Sienna. Ela é tão sortuda por ter a oportunidade de usar algo tão especial e atencioso. Obrigada por pensarem em nós com algo tão único", lê-se na carta.

