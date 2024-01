A princesa Ana esteve presente num compromisso em Edimburgo, Escócia, ocasião na qual usou um acessório muito especial.

A irmã do rei Carlos III marcou presença na abertura do Institute for Regeneration and Repair South na Universidade de Edimburgo.

Tal como destaca a revista Hello!, trata-se de um cachecol, resultante de uma colaboração entre Highgrove (propriedade rural do rei Carlos III e da rainha Camilla) e a The Prince's Foundation.

Vale notar que Ana usou igualmente o cachecol no dia de Natal para a tradicional cerimónia na Igreja de Santa Madalena, em Sandringham.

Importa recordar que o monarca ir-se-á submeter a uma cirurgia não invasiva à próstata, que exigirá um período de recuperação mais alargado.

