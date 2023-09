Prince Jackson falou abertamente sobre a doença de pele do pai, Michael Jackson, e de como isso abalou a sua autoconfiança.

Durante uma conversa no podcast Hotboxin com Mike Tyson, o filho mais velho do cantor, de 26 anos, falou com o apresentador sobre a experiência do pai com o vitiligo - um distúrbio crónico que se deve a questões genéticas ou a alterações no sistema imunológico e que causa manchas na pele. Estas manchas perdem pigmentação, adquirindo uma aparência esbranquiçada.

"Quando eu era mais novo ele falava sobre isso, explicava-me", afirmou Prince. "Acho que estava até no relatório da autópsia. Acho que a causa disso é especulação, mas ou é vitiligo ou alguma forma de lúpus que contribuiu para o vitiligo", referiu, mostrando que não houve uma conclusão específica para o motivo pelo qual o pai teve a doença.

Prince explicou ainda que essa condição causou bastante ansiedade em Michael Jackson. “Ele era muito inseguro, parecia ter uma aparência manchada. Por isso ele queria ver se conseguia suavizar a aparência, para que conseguisse ter mais segurança no seu aspeto físico", revelou ainda.

De recordar que o próprio Michael Jackson já tinha falado sobre o tema em 1993, numa entrevista a Oprah Winfrey. Naquela altura, a sua mudança de aparência e as várias cirurgias estéticas a que se sujeitou geraram especulações de que ele estava a tentar mudar a cor da sua pele.

"Tenho um distúrbio de pele, na pigmentação da minha pele. É algo que não posso evitar", referiu o cantor nessa entrevista. "Dói-me quando as pessoas inventam histórias de que não quero ser quem sou. [Isto] é um problema para mim. Não consigo controlar isto", acrescentou ainda, na mesma altura.

Recorde-se que Michael Jackson morreu em 2009, aos 50 anos.

