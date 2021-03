Na manhã desta quarta-feira, dia 24, ao marcar presença no programa 'Dois às 10', Júlio Magalhães foi surpreendido com uma atenciosa mensagem do Presidente da República, de quem é amigo de longa data.

"Falar do Júlio Magalhães é fascinante porque ele é uma personalidade fascinante. Quem o conhece bem e é amigo dele há muitos anos, sabe bem. É um grande jornalista em vários domínios - na inteligência, na lucidez, na rapidez, na capacidade de expressão, na empatia -, com os mais diversos meios de comunicação social", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa num vídeo transmitido durante o programa.

O jornalista não deixou de recordar as célebres noites de domingo em que o professor de Direito realizava comentário político no 'Jornal das Oito', conduzido por Júlio, e confessou que após a sua saída da TVI continuou a manter contacto com Marcelo, sendo recorrentes, antes da pandemia, os encontros no Porto e em Lisboa.

