Júlio Magalhães esteve esta quarta-feira à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz no programa 'Dois às 10', da TVI, e a entrevista acabou por ficar marcada por uma revelação inesperada. O jornalista contou que perdeu a mãe no passado dia 16 de fevereiro.

"Aqui há um mês estive com a Maria [Cerqueira Gomes, em entrevista ao 'Conta-me'] e fui ao programa da Júlia Pinheiro na SIC. Foi engraçado porque nesses dois programas falou-se muito da minha mãe. No dia a seguir a ter ido ao programa da Júlia ela morreu. Foi o ciclo da vida", disse.

Emocionado, Juca, como é carinhosamente tratado, recordou a mãe como "um anjo na terra", alguém que "viveu sempre para os outros".

