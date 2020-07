A 6 de março deste ano, Jenna Dewan foi brindada com a maior das felicidades ao dar à luz o segundo filho, o pequeno Callum, fruto do atual relacionamento com Steve Kazee.

Esta quarta-feira, quatro meses depois do parto, a bailarina encantou os seguidores com um Instagram Story no qual exibe a sua silhueta de sonho em fato de banho.

A imagem mostra que, aos 39 anos, a ex-companheira de Channing Tatum não tardou em recuperar o físico.

Ora veja.

© Instagram - jennadewan

