Ellen DeGeneres e Portia de Rossi sentiram uma atração inegável quando se conheceram. Depois de terem sido apresentadas, a atriz lembra-se de ter achado a agora companheira a "pessoa mais simpática, fascinante, bonita e engraçada que já tinha conhecido".

Em conversa com a People, Portia recorda ainda que na altura "não estava confortável com a sua sexualidade". "Só sabia que estar com ela seria um pouco complicado para mim, por isso não ficamos juntas depois disso durante cerca de três anos", lembrou.

Mas o amor falou mais alto e acabaram depois por 'juntar os trapinhos', relação que dura até aos dias de hoje.

"A primeira vez que fomos fotografadas juntas foi quando me juntei a ela nos Globos de Ouro. E foi então que todos souberam que estávamos juntas", recordou.

Portia, que assumiu publicamente a sua sexualidade em 2001, destacou: "Acabei por chegar a um ponto em que escolhi o amor em vez de qualquer outra coisa. Este é um sentimento único na vida".

As celebridades deram o nó em 2008, depois do casamento entre pessoas do mesmo sexo ter sido legalizado na Califórnia.

"A Ellen ajudou-me realmente a superar isso apenas por estar lá e fazer-me sentir mais confortável sobre quem sou - como se não houvesse nada de errado em ser gay. Acho que foi a primeira vez na minha vida que senti que era verdade", partilhou, falando sobre a sua sexualidade.

Por sua vez, a apresentadora realçou: "Acontece que somos duas mulheres abertamente gays, e é assim que vivemos. Mas é algo de que tenho muito orgulho, se puder ajudar as pessoas".

