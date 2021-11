Pedro Teixeira e Diogo Morgado uniram-se para um projeto de grande envergadura: o filme 'Irregular', que já chegou às salas de cinema.

Esta sexta-feira, 19 de novembro, os dois estiveram à conversa com Tânia Ribas de Oliveira no programa 'A Nossa Tarde', a promover a trama.

"Há pessoas talentosas, há aquelas com uma ética incrível, depois há as raras em que a arte e a ética profissional estão em conjunto. O Pedro é uma dessas pessoas", notou Diogo, realizador do filme, deixando o colega e amigo de coração cheio.

Veja o momento de seguida:

