Marcelo Rebelo de Sousa está em visita oficial à Bélgica e foi recebido na noite desta terça-feira, dia 17 de outubro, pelos reis Philippe e Mathilde para um jantar de gala no Palácio de Laeken.

Ao posarem os três para a tradicional fotografia, a rainha surpreendeu ao aparecer sem tiara, algo que nunca faz. Diversas monarcas costumam prescindir da tiara quando recebem líderes de países que não são monárquicos, mas este não é o caso de Mathilde, que usa sempre tiara nos jantares de gala, independentemente do convidado.

Então qual o motivo para desta ver ter sido diferente?

Segundo fontes do Palácio Real, a rainha decidiu prescindir deste adereço devido ao ataque terrorista da passada segunda-feira em Bruxelas. Consciente do momento de tensão que se vive no país e que elevou o alerta de atentado terrorista para o nível 4, a rainha preferiu não fazer ostentações de grandes joias.