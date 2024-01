A nova aparição pública do príncipe Harry e de Meghan Markle está a gerar polémica. Esta semana, o duque e a duquesa de Sussex viajaram para a Jamaica para ver a estreia do filme 'Bob Marley: On Love' no Carib Theatre, em Kingston.

No entanto, além de terem escolhido para aparecer novamente em público um momento particularmente delicado para o Reino Unido - numa altura em que o rei e a princesa de Gales estão a passar por períodos delicados a nível de saúde - Harry e Meghan foram chamados "insensíveis" na imprensa estrangeira por posarem na red carpet com o primeiro-ministro jamaicano, Andrew Holness.

A Jamaica é um país que pertence à Commonwealth e que tem Carlos III como rei. No entanto, Holness defende que o seu Chefe de Estado seja eleito por voto popular, uma prioridade para seu governo, que pretende desvincular-se na monarquia britânica.

© Instagram