Cristina Ferreira resolveu aproveitar o primeiro fim de semana de outubro para uma escapadinha de fim de semana.

Nas suas redes sociais, a apresentadora partilhou com os seus seguidores imagens do encantador local onde se encontra instalada. Uma casa com piscina e uma decoração que Cristina adorou. Porém, a estrela da TVI resolveu manter em segredo a localização onde se encontra.

Nos comentários das suas publicações, os fãs elogiam o "sítio maravilhoso" onde Cristina se encontra e dão alguns palpites sobre o loca. Para já, a grande maioria acredita que a apresentadora está na Comporta.

Concorda com este palpite? Veja as imagens na galeria.

