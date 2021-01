Já foram algumas as figuras públicas que reagiram ao novo confinamento nas redes sociais, entre elas está o apresentador Jorge Gabriel.

O rosto da RTP recorreu ao Instagram para deixar um apelo aos seguidores, pedindo o cumprimento das novas medidas que vão ser adotadas a partir das 00h do dia 15 de janeiro.

"Falta-nos luz, discernimento para entendermos as razões que nos arrastaram para esta desgraça.

Por agora não vale a pena procurar razões para termos chegado a esta chacina. Impõe-se respeito por nós e pelos outros. Por favor cumpram-se as determinações do Governo... por favor", escreveu.

