José Mourinho conseguiu surpreender tudo e todos com a sua ousadia e coragem. O treinador de futebol saiu completamente da sua zona de conforto e aceitou participar num videoclipe do rapper britânico Stormzy.

O português, que está atualmente ao serviço da Roma, surge no vídeo oficial do tema 'Mel Made Me Do It' com o seu característico estilo 'mauzão'.

Em grande destaque, a meio do tema, Mourinho acompanha a música: "I prefer not to speak" [eu prefiro não falar], diz, sendo incluída a sua própria voz (pode assistir a partir do minuto 5:16).

O videoclipe de 'Mel Made Me Do It' foi lançado na última quinta-feira e conta, até ao momento de publicação deste artigo, com mais de 438 mil visualizações no YouTube.

Entre as aparições especiais estão Dave, Headie One, Little Simz, Louie Theroux, Malorie Blackman e, até, Usain Bolt.

