Lili Caneças nem quis acreditar quando recebeu por parte de um dos seus fãs uma mensagem que a informava de que este teria feito uma tatuagem em sua homenagem.

"Um dos meus fãs, Isamel de Caneças, que até usa o meu nome, tatuou para a vida a minha célebre frase: 'Estar vivo é o contrário de estar morto'", contou a socialite através do Instagram, onde mostrou o desenho no corpo do jovem.

"Fico emocionada com o carinho enorme de pessoas que gostam de mim e o demonstram com palavras, abraços e sorrisos. Nunca fiz uma tatuagem no meu corpo, mas sei que é doloroso e peço aos meus fãs que não o façam", referiu, mostrando-se, ainda assim, agradecida com o gesto de amor.

"Ismael, bem sei que essa tatuagem foi por amor, vais ficar com ela até ao fim da tua vida. Fiquei sem palavras e pensei que era impensável. E a minha responsabilidade no que digo ou faço, é cada vez maior", completou.

