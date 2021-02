Floyd Mayweather completou 44 anos esta quarta-feira, 24 de fevereiro, e celebrou a data com várias comemorações. No entanto, nem sempre cumprir as regras adotadas por causa da pandemia e foi apanhado pelas as autoridades, que encerraram uma das festas.

No domingo, os festejos do aniversário do ex-pugilista foram interrompidos pela polícia depois de ter infringido uma das regras ao violar o recolher obrigatório depois da meia-noite, em Miami.

Um representante do Departamento da Polícia de Miami disse ao Page Six: "As autoridades encontraram a boate cheia de gente".

Segundo os relatos, Mayweather terá chegado atrasado ao jantar de aniversário privado, duas horas depois, pouco antes da meia-noite. A polícia estava na vizinhança por causa de uma queixa de vandalismo numa garagem próxima e lembrou o estabelecimento que já tinha passado a hora do recolher obrigatório.

O estabelecimento foi logo fechado e recebeu uma multa de 500 dólares (cerca de 400 euros) por ter violado a regra adotada por causa da pandemia.

Uma fonte contou ainda que "metade dos convidados - que, segundo disseram ao Page Six, incluíam os rappers Jadakiss e Busta Rhymes - chegaram à hora marcada e outra metade chegaram atrasado com Floyd".

No entanto, Mayweather não deixou que tal situação lhe estragasse os planos para a noite de comemoração e foi visto depois numa outra festa, onde esteve até às 5 da manhã.

Mas as celebrações não ficaram por aqui. Na quinta-feira passada festejou com a suposta noiva, Anna Monroe.

