A polícia de Las Vegas prendeu um homem suspeito do assassinato do rapper Tupac Shakur, que morreu em 1996, informou a Associated Press esta sexta-feira, dia 29.

Duane "Keefe D" Davis foi preso esta manhã, mas ainda não se sabe exatamente sob que acusação. É esperado que se venha a saber ainda esta sexta-feira.

De acordo com a AP, Davis admitiu em entrevistas e no seu livro de memórias de 2019, 'Compton Street Legend', que ele se encontrava no Cadillac de onde saíram os disparos.

De recordar que a investigação sobre a morte do rapper foi reaberta em julho deste ano.

Foi no dia 7 de setembro de 1996, há 27 anos, que Tupac Shakur foi atingido com quatro tiros quando, se encontrava num carro com o empresário Suge Knight, num momento em que o veículo estava parado num sinal vermelho, numa das principais avenidas de Las Vegas. O artista viria a morrer seis dias depois, a 13 de setembro, aos 25 anos.

Desde a sua morte, e até à data de hoje, nunca tinha sido feita nenhuma detenção ligada ao homicídio do artista.

