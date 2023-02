A polícia foi chamada à casa de John Mayer, em Los Angeles, depois de a sua equipa de seguranças ter percebido que um intruso entrou no local.

O incidente ocorreu o mês passado, confirmou uma fonte do Departamento de Polícia de Los Angeles em declarações ao TMZ.

O interprete de 'Your Body Is a Wonderland', de 45 anos, não estava em casa no momento.

Apesar de ter sido visto dentro da propriedade, o intruso não terá chegado a entrar em casa. Os alarmes nunca dispararam e não existiam vestígios de invasão.

As autoridades chegaram a disponibilizar um helicóptero para tentar localizar o homem, mas ninguém foi encontrado até ao momento. A investigação, assegura o TMZ, ainda está a decorrer.

Leia Também: Quatro anos depois, Kate Middleton usou o mesmo vestido nos BAFTA