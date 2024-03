O príncipe Harry não consegue fugir das polémicas e quando resolve uma, cruza-se de imediato com outra. Desta vez, há uma stripper a ameaçar divulgar fotografias íntimas do duque de Sussex como ato... de vingança.

Carrie começou por recordar que em 2012 foram divulgadas fotografias em que Harry surge completamente nu numa festa, com a stripper a dizer que tem mais "imagens lindas dele nu" e que as mesmas poderão acabar publicadas no OnlyFans, rede social conhecida pela publicação de conteúdo para adultos..

"Estas fotografias nunca foram vistas pelo público. Tenho fotos dele à beira da piscina antes da festa e fotos dele nu. As pessoas vão ficar chocadas", garante ainda Carrie Royale.

A ameaça surge como vingança, dado que Carrie se sente magoada por não constar do livro de memórias de Harry, intitulado 'Spare'. "Ficaria surpreendida se ele se lembrasse do nome de alguém porque estava bastante embriagado, mas podia ter falado sobre as poucas coisas que aconteceram entre nós. Isso escapou-lhe completamente", referiu, citada pelo Daily Mail.

Carrie Royale, atualmente com 52 anos, garante ter passado um momento de grande intimidade com Harry nessa noite de festa em Las Vegas que aconteceu ainda nos tempos em que o príncipe era solteiro. Os dois, segundo a stripper, até se beijaram.

