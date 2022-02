"As pessoas iam deixar de trabalhar?", questiona a apresentadora, desagrada com as críticas feitas a quem fez publicações publicitárias no dia em que começou a guerra no Leste Europeu.

A polémica sobre as publicações dos digital influencers no dia em que começou a guerra entre a Rússia e a Ucrânia continua a dar muito que falar. Depois das críticas de personalidades como Bruno Nogueira, Daniel Melchior e até Ana Garcia Martins, eis que surge uma voz em defesa dos criadores de conteúdos. Leonor Poeiras recorreu na tarde de sexta-feira, dia 25, à sua conta oficial de Instagram para defender este setor emergente das duras críticas de que tem sido alvo. "Há por aí uma corrente de pessoas que estão a criticar o trabalho dos influencers porque continuam a fazer posts e estamos numa guerra. Quer dizer, então as pessoas iam deixar de trabalhar? Iam deixar de respeitar os contratos de trabalho? Iam deixar de respeitar os contratos comerciais que estabeleceram? Entra dinheiro para o país. Todos os trabalhos com publicidade feitos aqui nas redes sociais são realmente publicidade, há faturas envolvidas, há recibos, há impostos que são pagos. É trabalho. Tudo isto devia deixar de acontecer?", questiona, incrédula com as opiniões que diz serem uma "falta de respeito". "A sério, não entendo a posição de algumas pessoas que estão realmente a criticar e dessa forma a faltar ao respeito a um grupo emergente de pessoas que está a contribuir, e muito, para a circulação da economia, porque é isso que os influencers fazem", lamenta. "Estou convosco, influencers, vou começar hoje a seguir mais páginas para vos dar esse apoio porque era o que mais faltava estarem a criticar o vosso trabalho", atira, comparando as publicações publicitárias a outras circunstâncias que não deixaram de acontecer por ter começado a guerra no Leste Europeu. "Quer dizer, então não vamos passar musicas alegres na rádio? Então não vamos passar telenovelas que nos fazem rir? Não vamos... porque é uma falta de respeito para com todos os que estão envolvidos nesta guerra. Não, né", realça. Por fim, Leonor Poeiras faz uma adenda: "Obviamente que há aqui uma pequena ressalva, é um pouco ridículo se algum destes influencers obviamente camuflar a publicidade no tema da guerra. Isso é só absurdo. Agora, manter o devido, fazer um posto honesto com publicidade honesta e entregá-la... a sério. Mais amor, por favor", termina. Leia Também: 'Pipoca' critica influencers em polémica sobre guerra na Ucrânia