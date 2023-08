O manager, um dos mais poderosos da última década, está a ficar com a 'carteira' vazia. Tudo começou com o desentendimento com Taylor Swift.

A vida profissional de Scooter Braun atravessa um período particularmente complicado. Conhecido por ser manager de um vasto leque de grandes nomes como Ariana Grande, Demi Lovato, Justin Bieber, Carly Rae Jepsen, Usher ou David Guetta, Scooter Braun começa a ver a sua carteira encolher em pouco tempo. Horas após a Billboard anunciar que Demi Lovato tinha deixado a SB Projects, empresa de management detida por Scooter Braun, foi a vez de Ariana Grande se desvincular também. Em nenhum dos casos foi anunciado o motivo da decisão. Entretanto surgiram rumores de que Justin Bieber também poderia seguir o rumo das colegas de profissão, mas a informação já foi desmentida tanto pelo cantor, como pela empresa. De recordar que Scooter Braun é muito conhecido por ter 'descoberto' Justin Bieber e também pela grande polémica com Taylor Swift. A cantora desentendeu-se com sua antiga editora, a Big Machine, que detinha os masters dos seus seis primeiros álbuns, pelo que Taylor está a regravá-los para poder voltar a ter os direitos das músicas, isto porque apesar de ter os direitos autorais das canções, não tem os das masters. Desta forma, perdeu a liberdade criativa da primeira versão completa das suas músicas, após o processo de produção e pós-produção. Apenas o proprietário da master tem autorização para conceder o licenciamento da música para filmes, programas de televisão ou anúncios, entre outros, assim como para o uso por parte de outros artistas. Entretanto, em 2019, Scooter Braun, que foi empresário da cantora, comprou a Big Machine e todo o seu catálogo por cerca 300 milhões de euros, pelo que a relação entre os dois só piorou.