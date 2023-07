A nova temporada de 'Morangos Com Açúcar' continua a ser filmada e há milhares de fãs que gostavam de ter a oportunidade de 'dar um salto' às gravações. Se é o seu caso, então saiba que há uma possibilidade de concretizar esse sonho.

Será dada a um grupo de fãs da série a possibilidade de visitarem os bastidores desta produção que resulta de uma parceria entre a a Amazon e a TVI. Para se habilitar a fazer parte dos eleitos terá de participar no giveaway que está a ser levado a cabo por Madalena Aragão, a protagonista, no Instagram.

Sendo assim, vamos por partes. Em primeiro lugar, tem de ser cliente Prime da Amazon ou tornar-se entretanto. Depois, deverá comentar a mais recente partilha de Madalena no Instagram, identificando qual é o seu produto favorito da Amazon.es (o mesmo deverá estar, de alguma forma, relacionado com os 'Morangos com Açúcar). Por fim, deverá acrescentar o amigo que gostaria de levar consigo às gravações. Vale notar que todos os participantes devem ter mais de 18 anos.

Recorde-se que o Fama ao Minuto esteve recentemente nas primeiras filmagens da série, tendo tido a oportunidade de falar com o elenco jovem, como pode ler aqui.