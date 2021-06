Terminado o campeonato nacional, Pizzi e Maria de Barros decidiram tirar uns dias a sós para fazerem uma viagem romântica.

O destino escolhido foi a ilha da Sardenha, em Itália, e o casal não esconde que, apesar das saudades dos filhos, está encantado com este paraíso no Mediterrâneo.

"Estamos a morrer de saudades dos nossos pequenos, falamos deles a todas as horas do dia e o momento em que os vemos em FaceTime é o que nos faz mais felizes. Mas não somos apenas os pais, somos marido e mulher", escreveu a mulher do jogador numa publicação realizada esta quarta-feira.

"Dei por mim a pensar no quão sortudos somos por sermos um do outro, por podemos aproveitar estes dias em que o que mais fazemos é rir, falamos de tudo e mais alguma coisa e sentimos que continuamos nisto juntos... Só assim tudo o que construímos diariamente faz sentido", rematou.

Recorde-se que Pizzi e Maria são pais de dois meninos - Afonso, de cinco anos, e Francisco, de dois.

