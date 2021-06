Luís Miguel Afonso Fernandes, mais conhecido como Pizzi, e Maria de Barros completam hoje, sexta-feira, quatro anos de casamento. A data especial foi assinalada pela esposa do jogador de futebol do Benfica nas suas redes sociais.

"Uma pausa nas férias para marcar o dia 04 de Junho. Não tenho a menor dúvida que há 4 anos, fomos todos muito felizes neste dia", começa por declarar a empresária, que se encontra em Itália com o marido.

"A ti, há 4 anos que te digo SIM todos os dias, cada vez mais com a certeza de que fomos feitos para estar juntos e que tudo faz mais sentido do teu lado. Obrigada por sermos um do outro, por construirmos a nossa família e lutarmos por ela todos os dias! Amo-te", completa Maria, que às suas encantadoras palavras juntou um conjunto de fotografias do grande dia.

Espreite as imagens na galeria e recorde o casamento de sonho de Pizzi e Maria de Barros.

