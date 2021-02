Pais de dois meninos, Pizzi e Maria de Barros viveram esta segunda-feira uma noite a sós repleta de romantismo. O casal celebrou 15 anos de união e a data mereceu destaque nas redes sociais.

"Como me disseste hoje, em 31, 15 passámos lado a lado, que continue assim até ao fim. Como já te disse, és o meu lugar preferido no mundo inteiro. Obrigada por seres o homem que és, em todas as vertentes da tua vida. Acredita, não podias ser melhor! Love you", escreveu a mulher do jogador na legenda de um amoroso vídeo de ambos.

Recorde-se que Pizzi e Maria deram as boas-vindas ao primeiro filho, Afonso, em abril de 2016. Em março de 2019, nasceu o pequeno Francisco.

