Este é um dia especial para Pizzi e Maria de Barros. O casal subiu ao altar há precisamente três anos e a data não passou despercebida nas redes sociais, onde a companheira do jogador se declarou.

"Que dia tão especial que vivemos, é sem dúvida alguma um dos dias mais marcantes na minha vida! Foi amor puro, foi a celebração do nosso amor com aqueles que nos são mais queridos e que fizeram também este dia ser tão bonito! Casava contigo outra e outra vez e todos os dias te continuo a dizer SIM. Dançamos tão bem a música da vida", escreveu Maria na legenda de duas fotografias do dia mais feliz das suas vidas.

Vale lembrar que desta união nasceram Afonso, de quatro anos, e Francisco, de um.

